Самбисты из Пушкино стали призерами всероссийских соревнований

Воспитанники спортивного клуба «Аврора» и школы «Пушкино» успешно выступили на турнире по самбо среди юношей 12-14 лет. Соревнования завершились 27 февраля в Ельце и собрали более 200 участников из 23 регионов России.

Турнир посвятили памяти офицера-десантника Константина Яковлева. В Елец приехали сильнейшие юные самбисты со всей страны. Пушкинские спортсмены показали яркую борьбу и сумели пробиться в число призеров.

Золотую медаль завоевал Георгий Долгалев. Он продемонстрировал отличную технику и характер. Третье место разделили Кирилл Конев и Дмитрий Петров. Ребята подтвердили свой высокий уровень подготовки.

«Я очень рад победе. Это результат долгих тренировок и поддержки тренеров, — поделился Георгий Долгалев. — Теперь буду готовиться к первенству России в Уфе».

Победители турнира получили путевки на национальное первенство. Соревнования пройдут в Уфе в июне 2026 года. Для юных спортсменов это важный этап в карьере и итог упорного труда под руководством наставников.