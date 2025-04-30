Самбисты из Подмосковья выиграли 3 золота на первенстве Европы

Спортсмены из Подмосковья выиграли три золотые награды на первенстве Европы по самбо в Лимассоле. Все победители представляют Королев.

Как рассказали в региональном Минспорте, Эмиль Харадзе победил соперника из Украины в категории до 71 килограмма, Никита Стрельцов одолел грузинского борца, а Дарья Еременко нанесла поражение сербской самбистке.

Ранее спортсмен из Королева Степан Солдатенков стал чемпионом Европы в весовой категории свыше 98 килограммов.

Соревнования проходили с 25 по 28 апреля на Кипре.