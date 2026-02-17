Самбисты из округа Пушкинский стали призерами областного турнира

Масштабный открытый Московский областной турнир по самбо под названием «Золотой круг» завершился в Сергиевом Посаде 15 февраля. Соревнования собрали спортсменов из Подмосковья, Москвы, Костромы, Ярославля и других городов.

За медали боролись участники 2012-2013 и 2014–2015 годов рождения. А для самых юных борцов 2016–2017 годов рождения параллельно с турниром провели семинар-практикум по общей физической подготовке с элементами самбо.

Городской округ Пушкинский на соревнованиях представляли воспитанники клуба «Аврора» и спортивной школы «Пушкино», которые показали высокий уровень подготовки и завоевали целый арсенал медалей.

Победителями турнира стали Георгий Долгалев, Сергей Салов, Артем Молчанюк, Давид Эйдинов, Дмитрий Петров, Артемий Сафонов и Роман Долгалев. Серебряные награды выиграли Кирилл Конев, Михаил Кравчук и Александр Попов, а Абдулкади Абдурагимов и Валерий Хмелевских заняли почетные третьи места.