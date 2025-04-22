Самбисты из Можайска прошли в финал турнира среди городов воинской славы России

Команда самбистов из Можайска намерена победить в международном турнире среди городов воинской славы России в шестой раз. На первенстве Центрального федерального округа они одержали первенство в шести состязаниях, что помогло вырваться вперед.

На отборочный этап турнира «Победа» в Санкт-Петербурге среди городов-героев и городов воинской славы к можайским самбистам приехали сборные Брянска, Воронежа и Ельца.

В первом круге воспитанники Можайской спортивной школы олимпийского резерва по руководством Валерия Нагулина выиграли в матче с брянской командой со счетом 10:0. В следующем туре они сразились с ельчанами. Счет составил 10:0. Все поединки закончились досрочными победами можайских спортсменов.

«Необходимо одержать в финале шесть побед. Счет менялся в нашу пользу вот так: 1:0, 2:0, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1. Мы уже выиграли! Можайские самбисты отдали последние три встречи, которые никак не могли повлиять на результат: 6:2, 6:3, 6:4. Итог встречи Можайск-Воронеж — 6:4. Мы едем в город на Неве», — прокомментировал итоги турнира директор Можайской спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо, заслуженный тренер России Валерий Нагулин.

Можайские спортсмены поставили перед собой цель — в шестой раз стать чемпионами международного турнира «Победа» среди городов воинской славы России.