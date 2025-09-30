Самбистки из Серпухова выиграли 2 золотые медали на межрегиональном турнире

Студентки Губернского колледжа в Серпухове Виктория Езерская и Александра Нефедова, представлявшие Московскую область на межрегиональном турнире по спортивному самбо «Sambo master kids», вернулись домой с золотыми медалями. Соревнования проходили в городе Щекино в Тульской области.

Турнир собрал более 300 сильнейших юных самбистов из разных уголков России.

Организация соответствовала строгим правилам Международной федерации самбо, что гарантировало честную борьбу и высочайший уровень проведения состязаний.

Подмосковные студентки — участницы спортивного клуба своего учебного заведения. В Министерстве образования Подмосковья напомнили, что присоединиться к коллективам можно на базе своих колледжей. Подробности доступны на официальных сайтах учебных заведений и в социальных сетях.

За дополнительной информацией можно обратиться в студенческие советы или к преподавателям физической культуры.

Для школьников и студентов Московской области доступно свыше шести тысяч программ спортивной направленности. Выбрать подходящую секцию и записаться можно в Навигаторе дополнительного образования.