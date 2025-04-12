Самбистке Варваре Мишечкиной из Можайска присвоили звание мастера спорта России

Юная спортсменка из Можайской спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо Варвара Мишечкина удостоена высокого звания «Мастер спорта России». Ее тренером является заслуженный тренер России Валерий Нагулин, а также мастер спорта России и тренер высшей категории Алексей Павлов.

Варвара уже добилась значительных успехов, став победительницей различных областных, зональных и федеральных турниров.

Можайская школа самбо по праву считается одной из сильнейших в стране. Здесь под руководством 12 опытных тренеров единоборствами занимаются сотни спортсменов. Воспитанники школы регулярно завоевывают призовые места на всероссийских и международных соревнованиях, а многие из них входят в сборные команды Московской области и России.

Школа также гордится своими мировыми достижениями: в 2015 году Анастасия Шинкаренко стала чемпионкой мира по самбо, а в 2022 году ее успех повторила Карина Черевань. В этом году Карина вновь подтвердила свой высокий уровень, завоевав звание чемпионки России в весовой категории до 65 килограммов. Теперь ей предстоит защищать честь страны на мировом уровне.