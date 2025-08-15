Самбистка из Воскресенска завоевала бронзу на Всемирных играх в Китае

Воспитанницу воскресенской школы олимпийского резерва по единоборствам Нину Сердюк встретили после прилета из Китая. Девушка завоевала бронзу на Всемирных играх.

«С Ниной мы работаем уже порядка 10 лет. Когда она была на соревнованиях, мы с ребятами были на сборах и смотрели трансляцию, болели и переживали. Эмоции зашкаливали, плакала от счастья!» — рассказала старший тренер ГБУ ДО МО «СШОР по единоборствам» Мария Баринова.

Нину встречали родные, друзья, тренер и фанаты. Они приветствовали чемпионку с плакатами, лозунгами и флагом родного региона.

«Сегодня мы встречаем наших победителей, сборную России по боевому самбо. Среди них — наша землячка. Нина — молодец! Завоевала бронзу, мы очень счастливы и гордимся ею», — отметил президент федерации самбо в Воскресенске, член фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Андрей Баранов.

Победа Нине далась непросто. Она уверенно прошла квалификацию, но полуфинальный бой стал испытанием. Спортсменке из Воскресенска не удалось обыграть соперницу из Монголии. В финале за третье место Нина встретилась с белорусской спортсменкой, которая обыграла ее год назад на чемпионате Европы. В итоге самбистка из Воскресенска победила.

«Было очень неожиданно, что меня так встретят. Я думала, что здесь будет папа, мой молодой человек и тренер. А вместе с ними еще приехала моя команда, ребята со школы. Очень приятно!» — радостно поделилась Нина.

Нина Сердюк снова доказала всему миру силу российского духа и умение побеждать даже в самых сложных ситуациях.