Самбистка из Лобни выиграла первенство ЦФО

Самбистка из Лобни Вероника Макеева завоевала золото на Первенстве ЦФО и вышла в финал России. Воспитанница лобненской Федерации дзюдо и самбо Вероника Макеева одержала победу на Первенстве Центрального федерального округа среди юниоров и юниорок до 21 года, которое прошло 1–2 марта в Смоленске.

Спортсменка выиграла три поединка и завоевала золотую медаль, обеспечив себе путевку на Первенство России — следующий важный этап в ее спортивной карьере.

Сборная Московской области по итогам престижных соревнований заняла первое общекомандное место. Федерация дзюдо и самбо Лобни выразила благодарность Спортивной школе олимпийского резерва по единоборствам за организацию поездки и поддержку атлетов.

В Лобне уделяется большое внимание развитию единоборств: самбо остается одним из самых популярных видов спорта у жителей. Здесь тренируются спортсмены международного уровня. Так, трехкратный чемпион мира Михаил Кашурников начинал свой путь в лобненской «Академии спорта» под руководством заслуженного тренера Юрия Амбарцумова. В ноябре 2025 года он подтвердил свой статус, победив в супертяжелой весовой категории на чемпионате мира в Бишкеке.