Самбистка Екатерина Жигалова из Дмитрова стала призером Кубка мира

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Фото: на фото слева/пресс-служба администрации Дмитровского г.о.

В городе Чолпон-Ате в Кыргызстане прошел второй в этом году Кубок Мира по самбо. Среди серебряных призеров оказалась спортсменка из Дмитрова Екатерина Жигалова.

Участие в турнире приняли более 250 самбистов из 14 стран мира. Спортсмены состязались в 26 весовых категориях по спортивному и боевому самбо. Воспитанница спортшколы олимпийского резерва «Динамо-Дмитров» Екатерина Жигалова выступала в дисциплине боевого самбо в весовой категории до 80 килограммов. Девушка завоевала серебряную медаль.

Отметим, что подготовил девушку к соревнованиям международного уровня тренер Алексей Бондарь.

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