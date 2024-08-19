Самбистка Екатерина Жигалова из Дмитрова стала призером Кубка мира

В городе Чолпон-Ате в Кыргызстане прошел второй в этом году Кубок Мира по самбо. Среди серебряных призеров оказалась спортсменка из Дмитрова Екатерина Жигалова.

Участие в турнире приняли более 250 самбистов из 14 стран мира. Спортсмены состязались в 26 весовых категориях по спортивному и боевому самбо. Воспитанница спортшколы олимпийского резерва «Динамо-Дмитров» Екатерина Жигалова выступала в дисциплине боевого самбо в весовой категории до 80 килограммов. Девушка завоевала серебряную медаль.

Отметим, что подготовил девушку к соревнованиям международного уровня тренер Алексей Бондарь.

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