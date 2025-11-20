Самбист из Истры завоевал серебро на международном турнире в Минске

Воспитанник Спортивного фонда молодежи «ХАРС» Алексей Житников завоевал серебряную медаль на престижном международном турнире «ЛИГА САМБО» в Минске, где соревновались более 450 спортсменов из разных регионов России и Беларуси.

Молодой спортсмен из Истринского муниципального округа показал блестящий результат в весовой категории до 65 килограммов, уступив в финальной схватке лишь одному сопернику.

Турнир, посвященный памяти героев Куликовской битвы, собрал сильнейших самбистов из десятков регионов — от Дальнего Востока до Калининграда, включая все области Республики Беларусь. Соревнования стали важным этапом в подготовке молодых спортсменов и укрепили спортивные связи между регионами двух стран.

Победа Алексея Житникова продолжает традиции успешных выступлений истринских спортсменов на международной арене и вносит значительный вклад в развитие спортивных достижений Подмосковья.