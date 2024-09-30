Самая возрастная жительница Подмосковья из Клина отметила 110-й день рождения

Самая возрастная жительница Московской области — Вера Королева из Клина 30 сентября отметила юбилей. Ей исполнилось 110 лет.

Одними из первых ее поздравили глава городского округа Алена Сокольская и председатель местного Совета депутатов Елена Хрусталева.

«Приехали в гости, чтобы передать поздравления от всего Клина, более того — от всего Подмосковья, ведь Вера Николаевна старше всех жителей Московской области! Поздравляем нашу прекрасную именинницу Веру Николаевну и желаем ей здоровья, сил, оптимизма и хорошего настроения!» — поздравила именинницу Сокольская.

Вере Николаевна получила в подарок именной торт с цифрами 110, напоила гостей чаем и передала привет военнослужащим.

«Мы вместе! Непростое время, но мы справимся, ведь нам есть на кого равняться. Победа будет одна на всех. Ведь Россия — непобедима!» — сказала Королева.

Родилась юбилярша в 1914 году. С 14 лет она начала работать в сельхозартелях. В 1932 году она стала бригадиром полеводческой бригады и вышла замуж. После войны продолжила работать бригадиром в колхозе, а 1948 году получила звание Героя Социалистического труда.

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