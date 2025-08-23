Самая возрастная тяжелоатлетка страны из Подольска поучаствует в Кубке России

Жительница Подольска Наталья Зубехина, которую называют самой возрастной штангисткой России, в ноябре поедет на Кубок России в Мценск вместе с тремя другими спортсменками-ветеранами. Сейчас ей 74 года, а начала она спортивную карьеру в 17 лет с метаний и толкания ядра.

Наталья Зубехина до сих пор с теплотой вспоминает свою первую значимую наград.

«Первый раз выехала в 1996 году, на чемпионат Европы, когда я получала первую награду, вся команда ждала. И вдруг, меня награждают и представляете, в полумраке раздается песня, музыка — „Уголок России, Отчий дом“. Вот тогда я плакала, это на всю жизнь запомнилось», — сказала она.

Настоящий триумф пришел к ней позже — в 50 лет Наталья перешла в ветеранский спорт и занялась тяжелой атлетикой. С тех пор у неё череда громких побед: она пятикратная чемпионка мира, восьмикратная чемпионка Европы, а также чемпионка Олимпийских игр среди ветеранов.