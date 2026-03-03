Выписка из домовой книги стала самой востребованной госуслугой в Подмосковье

За минувшую неделю услуга «Выписка из домовой книги» стала самой популярной на региональном портале государственных услуг. Ей воспользовались более 13,6 тысяч раз, сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Второе место заняла онлайн-услуга для участия в ЕГЭ и ОГЭ, которую выбрали свыше 11,6 тысячи раз. На третьем месте по популярности — выдача и замена социальных карт жителя Московской области, где подано более 7,3 тысячи заявок.

Также в топ вошли такие услуги, как «Запись в кружки и секции» (более пяти тысяч заявлений) и «Присвоение адреса» (свыше 3,4 тысячи заявлений).

Всего на региональном портале доступно более 420 услуг для жителей и бизнеса. Получить услуги в электронном виде также можно через мобильное приложение «Добродел», но потребуется подтвержденная учетная запись ЕСИА.