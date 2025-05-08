Самая вкусная полевая кухня и любимые песни. Автопробег «Победный маршрут» прибыл в Химки

Большая патриотическая акция «Победный маршрут» продолжается в Подмосковье. Стартовав в Лобне, колонна ретроавтомобилей проследовала в Химки, сделав остановку на большой парковке гипермаркета «Лента». Сейчас здесь звучат любимые песни военных лет и много активностей. А желающие могут подкрепиться на полевой кухне.

Посмотреть на ретромашины и послушать музыку может любой желающий. И конечно, многие посетители с удовольствием проводят время всей семьей.

«Очень здорово, полевая кухня очень вкусная. И атмосфера классная!» — поделились с нами один из посетителей вместе со дочерью.

Угощают на полевой кухне солдатской вкусной кашей — это гречка с тушенкой из говядины, — чаем с лимоном и сахаром и хлебом.