Самая вкусная полевая кухня и любимые песни. Автопробег «Победный маршрут» прибыл в Химки
Большая патриотическая акция «Победный маршрут» продолжается в Подмосковье. Стартовав в Лобне, колонна ретроавтомобилей проследовала в Химки, сделав остановку на большой парковке гипермаркета «Лента». Сейчас здесь звучат любимые песни военных лет и много активностей. А желающие могут подкрепиться на полевой кухне.
Посмотреть на ретромашины и послушать музыку может любой желающий. И конечно, многие посетители с удовольствием проводят время всей семьей.
«Очень здорово, полевая кухня очень вкусная. И атмосфера классная!» — поделились с нами один из посетителей вместе со дочерью.
Угощают на полевой кухне солдатской вкусной кашей — это гречка с тушенкой из говядины, — чаем с лимоном и сахаром и хлебом.
Масштабный автопробег организовал телеканал 360.ru вместе с сетью гипермаркетов «Лента». В основе проекта — память. Память о подвиге, о потерях, о Победе, давшей всем нам возможность жить счастливой полноценной жизнью.
«„Гипер Лента“ поздравляет с 80-летием Победы, в этот день всей страной мы чтим память тех, кто подарил нам надежду на будущее, мы знаем, какой ценой далась эта победа, и мы помним тех, кто ковал ее в боях и на трудовом фронте. Спасибо героям!» — поблагодарили представители сети гипермаркетов.
Из Химок ретромашины направятся в Истринский городской парк, а затем к «Ленте» на Московской улице, 61, где будет еще одна большая остановка с полевой кухней.
Конечным пунктом маршрута колонны будет парк Победы в Наро-Фоминске.
Следить за автопробегом также можно будет в эфире 360.ru и на всех платформах телеканала.