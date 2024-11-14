«Самая большая программа». Андрей Воробьев — о модернизации тепловой системы в Подольске
Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в Подольске
Три котельные модернизировали в Подольске в этом году, еще более 14 километров теплосетей обновят до наступления зимы. Одна из них находится в Климовске и снабжает 177 домов. Ее посетил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
В Подмосковье реализуют масштабную программу модернизации теплосетей. Подольск стал одним из округов, которому уделили особое внимание. Прошлой зимой там произошла крупная авария, из-за которой жители микрорайона Климовск остались без тепла на несколько дней. В этом году там улучшили три котельные и 40 других объектов ЖКХ. Свыше 14 километров сетей обновят до зимы.
По словам губернатора, на модернизацию коммунальной инфраструктуры в Подмосковье в ближайшие пять лет направят около 300 миллиардов рублей, из которых свыше 4,7 миллиарда рассчитано на Подольск. Всего за два года в округе планируют отремонтировать и построить 100 объектов.
«В городском округе Подольск — самая большая программа, она предполагает инвестиции более 4,7 миллиарда рублей — это и замена котлов, и настройка автоматики, и модернизация теплосетей», — отметил глава региона.
Котельная в Климовске обеспечивает теплом 27 тысяч человек. Кроме жилых домов она питает 19 социальных объектов. Ранее она принадлежала частной компании, а теперь перешла в собственность округа по решению президента. Благодаря этому там провели модернизацию. Теперь даже при выходе одного из котлов из строя, жители продолжат получать тепло.
«Мы также установили новое оборудование, все задвижки тоже новые. Кроме того, поставили датчики, которые позволяют видеть информацию о выдаваемых параметрах в любое время», — рассказал директор «Подольской теплосети» Илья Данилов.
Для повышения эффективности работы коммунального хозяйства в пяти округах Подмосковья запустят пилотный проект по переводу документации в электронный вид. Как отметил губернатор, раньше параметры котельных хранились в бумажном виде, что имело свои недостатки.