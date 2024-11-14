Три котельные модернизировали в Подольске в этом году, еще более 14 километров теплосетей обновят до наступления зимы. Одна из них находится в Климовске и снабжает 177 домов. Ее посетил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев .

В Подмосковье реализуют масштабную программу модернизации теплосетей. Подольск стал одним из округов, которому уделили особое внимание. Прошлой зимой там произошла крупная авария, из-за которой жители микрорайона Климовск остались без тепла на несколько дней. В этом году там улучшили три котельные и 40 других объектов ЖКХ. Свыше 14 километров сетей обновят до зимы.

По словам губернатора, на модернизацию коммунальной инфраструктуры в Подмосковье в ближайшие пять лет направят около 300 миллиардов рублей, из которых свыше 4,7 миллиарда рассчитано на Подольск. Всего за два года в округе планируют отремонтировать и построить 100 объектов.

«В городском округе Подольск — самая большая программа, она предполагает инвестиции более 4,7 миллиарда рублей — это и замена котлов, и настройка автоматики, и модернизация теплосетей», — отметил глава региона.