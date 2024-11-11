Самая большая коллекция сувенирных хрюшек пополнилась в Павловском Посаде

В Павловском Посаде, в музее «Княжий Двор», произошло очередное пополнение коллекции, которое вызвало большой интерес у посетителей. В этот раз новые экспонаты нашли свое место в коллекции сувенирных хрюшек, которая уже признана самой большой в России.

Сотрудники музея с гордостью сообщают, что коллекция увеличилась на 54 новых экземпляра, и это лишь третья часть подарка. На сегодняшний день общая коллекция насчитывает около шесть тысяч сувенирных поросят. Экспонаты выполнены из самых разнообразных материалов: стекло, пластик, бумага, ткань, солома, железо, фарфор и дерево. Особое внимание уделяется уникальным экземплярам из тутового шелкопряда и кости мамонта.

Коллекция не ограничивается только фигурками. Здесь можно увидеть предметы быта в образе хрюшек: колокольчики, матрешки, шахматы, картины и даже музыкальные инструменты. Некоторые экспонаты интерактивны — они могут издавать звуки или вращаться. Среди игрушек представлены три работы Оксаны Ярмольник, супруги известного актера Леонида Ярмольника.

Напомним, что открытие этой уникальной коллекции состоялось 12 января 2019 года благодаря московской семье Волковых, которые передали свою коллекцию музею в дар. С тех пор экспозиция продолжает расти и радовать посетителей своим разнообразием и уникальностью.

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