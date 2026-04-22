Салонные игры проведут в музее-заповеднике «Мелихово» под Чеховом

В музее-заповеднике Антона Чехова «Мелихово» 2 мая состоится интерактивная программа «Делаю визиты и конца им не предвижу». Посетителей ждут салонные игры, мастер-класс по созданию винтажного украшения, розыгрыш призов и прогулка по усадьбе писателя.

На мероприятии у гостей будет возможность перенестись в начало прошлого века. Посетители смогут ощутить себя дамами и господами, узнать, как ходили в гости и каким развлечениям отдавали предпочтение 100 лет назад. Организаторы обещают, что зрители не только увидят, но и сами примут участие в старинных забавах.

Для участников подготовлена насыщенная программа. Они сыграют в популярные салонные игры той эпохи — «Флирт цветов», «Пти же» (в переводе с французского — «маленькие игры») и «Живые картины» (театрализованные мизансцены, где люди замирали в позах, изображая сюжеты картин или литературных произведений). Кроме того, под руководством педагога Ольги Сивочаловой пройдет мастер-класс, на котором каждый создаст винтажное украшение. Завершит интерактивную часть розыгрыш призов — победители получат билеты на спектакль.

Финалом программы станет прогулка по усадьбе «Мелихово». Начало мероприятия — в 13:00.