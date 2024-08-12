Сайт для заказа вывоза стройотходов заработал в Подмосковье

Единый телефон и портал для заказа вывоза строительного мусора заработали в Подмосковье. Ими уже воспользовались свыше 200 человек. О том, как в регионе совершенствуют систему утилизации отходов, рассказал глава Минэкологии региона Тихон Фирсов.

Благодаря эффективным решениям количество жалоб на мусор в Подмосковье ежегодно увеличивается. Заметных результатов удалось добиться благодаря совершенствованию системы вывоза строительных отходов. Так, с 2021 года перевозчики обязаны оформлять специальные электронные талоны, только с начала года в регионе выписали 852 тысячи таких разрешений. Их востребованность ежегодно увеличивается с наступлением лета.

Перевозчиков, которые работают без электронного талона, в Подмосковье наказывают штрафами, что позволяет избежать незаконного сброса отходов. Чтобы воспользоваться услугами легальной компании, жители могут оставить заявку по телефону 122#7 или на сайте стройотходы.рф. По словам министра, на это был большой запрос — с 10 июля новым сервисом воспользовались 188 раз.

«В июне порядка 2,5 тысячи запросов в Яндексе о том, как вывезти строительные отходы. Видим, что жители готовы заказывать, им необходим сервис и информация о том, как это правильно сделать», — отметил Фирсов.

В конце сентября тематический раздел запустят на «Доброделе», это даст возможность жителям заказывать вывоз строительного мусора через мобильное приложение.

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