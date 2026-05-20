Саид Каримулла Халили стал лучшим биатлонистом сезона 2025/2026

По итогам торжественной церемонии вручения индивидуальных призов Союза биатлонистов России представитель Московской области Саид Каримулла Халили признан лучшим биатлонистом завершившегося сезона 2025/2026. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

За выдающиеся достижения биатлонист получил почетный трофей — Кубок Резцовой. Это уже третья подобная награда в карьере спортсмена.

В прошедшем сезоне Саид Каримулла Халили стал победителем общего зачета Кубка России. На чемпионате России-2026 подмосковный биатлонист завоевал четыре золотые медали: в спринте, гонке преследования, масс-старте и марафоне. В зачете Кубка Содружества спортсмен занял четвертое место.

Напомним, что сборная Московской области по биатлону второй год подряд заняла первое место в общекомандном зачете Союза биатлонистов России. На этапах Кубка России команда Московской области завоевала 19 медалей.

