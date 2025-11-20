Сафари-парк в Можайском округе полностью подготовили к зимнему сезону

Экскурсии в Подмосковном сафари-парке будут продолжаться и в холодное время года. Посетители смогут пообщаться с животными, которые содержатся в условиях, максимально приближенных к естественным.

На территории парка, занимающей 10 гектаров, у каждого обитателя есть место для прогулок и игр. Копытные и птицы сами решают, выйти ли навстречу гостям. Но в морозные дни многие питомцы, особенно ручные, с еще большим энтузиазмом подходят к экскурсионным группам в надежде получить угощение.

В сафари-парке живут бизон Борис и зубр Игорь, пятнистые олени, косули, гуанако, козы, пони и кролики, которых можно покормить специальным кормом.

«Мы не стремимся собрать много видов, для нас важнее благополучие и естественное поведение каждого питомца. Зимой поток посетителей не прекращается, а животные прекрасно чувствуют себя в нашем климате», — рассказал генеральный директор парка Дмитрий Мезенцев.

Подмосковный сафари-парк приглашает всех желающих провести выходные на свежем воздухе, пообщаться с ручными животными, покормить их, погладить и сделать уникальные зимние фотографии.