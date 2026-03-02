Садоводы Зарайска готовятся порадовать женщин ко Дню весны и труда

В городе Зарайск активно готовятся к празднованию Международного женского дня. Семья садоводов Еденюк завершает работы в своих теплицах, где было выращено около ста тысяч тюльпанов.

Людмила Еденюк поделилась, что выращивание цветов для ее семьи — это не только бизнес, но и любимое дело, которому они посвящают много времени и усилий.

В этом году в теплицах расцвело более пятидесяти различных сортов тюльпанов, включая классические красные, желтые, нежные пионы и яркие попугайные тюльпаны с необычными лепестками.

Садоводы стремятся доставить цветы в свежем виде, чтобы каждая женщина в Зарайске получила к празднику красивый букет.