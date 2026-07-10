Садоводам в Наро-Фоминске напомнили о закреплении границ участков

Владельцам земельных участков напомнили о важности официального межевания. Отсутствие зафиксированных в реестре координат может привести к серьезным проблемам — такой случай произошел в садоводческом товариществе «Ягодка».

Пенсионерка Татьяна стала собственницей участка площадью 800 квадратных метров в 1992 году. В 2019 году она зарегистрировала право собственности в Едином государственном реестре недвижимости, но межевание не провела — сведения о координатах границ в реестре отсутствуют, а на местности они никак не обозначены. Участок не использовался с 1992 года, зарос кустарником и деревьями, построек на нем нет.

Теперь часть ее земли, по словам женщины, занимает муниципальная дорога, построенная еще в 1995 году и принятая в муниципальную собственность в 2012 году. Из-за отсутствия зафиксированных границ однозначно подтвердить или опровергнуть пересечение с полосой отвода дороги невозможно. Это можно установить только с помощью инструментальных замеров кадастрового инженера и экспертизы землеотводных документов.

Администрация округа рекомендует в таких случаях обращаться за консультацией в Комитет по управлению имуществом по адресу: улица Маршала Жукова, дом № 5. Специалисты разберут ситуацию и подскажут дальнейшие шаги. Все земельные споры должны решаться строго в правовом поле — с опорой на документы, кадастровые данные и установленные законом процедуры.