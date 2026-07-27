Садовод Воронова рассказала, что дачники Подмосковья могут вырастить черешню, виноград, абрикосы и инжир

Эксперт Союза садоводов России, телеведущая Ольга Воронова рассказала NEWS.ru , что в средней полосе России дачники все чаще сажают южные культуры и собирают хороший урожай. В частности, в Подмосковье можно вырастить черешню, виноград, абрикосы и инжир.

Воронова отметила, что есть не менее десяти сортов черешни, которые выдерживают морозы до сорока градусов.

«На зиму черешню ничем не укрывают. Во-первых, это высокие деревья, во-вторых, они приспособлены [для климата средней полосы]», — цитирует специалиста KP.RU.

Также эксперт сообщила, что в Московской области возможно выращивать десертные сорта винограда. Для климата Центральной части страны приспособлено не менее двадцати разновидностей.

Раньше основной акцент на дачном участке делался на урожай и практичность, а сегодня он превратился в пространство для самовыражения и создания гармоничного ландшафта.