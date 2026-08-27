Садовод Туманов заверил, что клоп-вонючка пока не угрожает участкам в Подмосковье

Коричнево-мраморный клоп может вредить посадкам, но в Московской области пока не размножается массово, сообщает Москва 24 .

Руководитель организации «Садоводы России» Андрей Туманов рассказал, что коричнево-мраморный клоп, известный как клоп-вонючка, редко встречается на огородах столичного региона. Насекомое не опасно для человека, но высасывает сок из растений и может повреждать посадки.

«Однако я бы советовал садоводам осматривать чердаки и крыши: клопы любят забираться на зиму в различные щели, промежутки между черепицей. А все-таки встретившихся на огороде насекомых стоит собирать и уничтожать», — отметил эксперт.

При большом количестве клопов Туманов рекомендовал применять пестициды, кроме препаратов пиретроидного ряда: они почти не действуют на этих насекомых.