«Сад памяти»: жители Орехово-Зуевского района высадили деревья в честь героев войны

В Орехово-Зуевском лесничестве рядом с деревней Слободище прошла ежегодная эколого-патриотическая акция «Сад памяти». Участники мероприятия почтили память воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, высадив деревья.

Около 100 человек собрались на площади в полтора гектара: сотрудники лесной охраны, представители школьного лесничества, местные жители и волонтеры. В общей сложности здесь высадят примерно 5 000 саженцев сосны обыкновенной.

Этот участок выбран не случайно: в 2022 году он серьезно пострадал от лесного пожара. Специалисты провели санитарную рубку, чтобы подготовить почву для новых деревьев.

Заместитель директора Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» Светлана Турбасова отметила, что акция решает две важные задачи: восстановление природы и сохранение истории. Она подчеркнула, что важно чтить память героев Великой Отечественной войны.