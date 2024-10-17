Спортсмены из Химок стали призерами областных соревнований по фехтованию

Кубок Московской области по фехтованию среди мужчин и женщин провели на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Новатор». Спортсмены из Химок завоевали медали всех трех достоинств.

Спортсмены из пяти городов Московской области боролись за заветный титул. Анастасия Тугова стала чемпионкой в соревнованиях среди девушек, а почетную третью ступень пьедестала заняла Евгения Игошина. Серебро среди юношей — у Владислава Стародубова, бронзовую медаль выиграл Арсений Лазарев.

«У меня на данный момент, к моему большому сожалению, всего одна победа в группах, но я считаю, что это не так страшно, потому что эти девочки гораздо сильнее меня. И мне было важно на этих соревнованиях посмотреть, как они фехтуют, набраться у них опыта. Я ими просто восхищаюсь», — поделилась участница соревнований Алина Дьякова.

Отметим, что соревнования провели среди саблистов, а уже на следующей неделе в физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор» разыграют комплект медалей для фехтовальщиков на шпагах и рапирах.

«Сабля мужская и сабля женская у нас малочисленны по сравнению с рапирой и шпагой. Особой популярностью пользуется шпага: фехтование на шпагах культивируется в 12 городских округах, а сабля — в четырех», — прокомментировал первый вице-президент федерации фехтования Московской области Владимир Белов.

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