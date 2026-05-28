Саблистка Яна Егорян из Химок стала призером этапа Кубка мира

Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян из Химок завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира по фехтованию в Лиме. Для спортсменки, трехкратной чемпионки мира и многократной победительницы европейских первенств, эта награда стала уже четвертой в текущем сезоне.

В личном первенстве представительница областного Центра олимпийских видов спорта одержала победы над россиянкой Анастасией Шороховой (15:12), Зайнаб Дайыбековой из Узбекистана (15:13), Ларисой Айфлер из Германии (15:12) и итальянкой Мариэллой Виале (15:9). В полуфинале Яна уступила действующей чемпионке Европы, француженке Саре Нутча (7:15) и стала бронзовым призером турнира.

«Яна Егорян — гордость Химок и всей страны. Ее бронза на этапе Кубка мира — очередное доказательство того, что химкинская школа спорта продолжает воспитывать спортсменов мирового уровня. Такие результаты вдохновляют молодежь заниматься спортом, ставить высокие цели и добиваться их. Мы гордимся нашей саблисткой и желаем ей новых побед», — отметил депутат Химок Евгений Иноземцев.

Яна Егорян — яркий представитель российской школы фехтования. Ее достижения вдохновляют новое поколение спортсменов. В Химках ежегодно проходят всероссийские соревнования по фехтованию на призы двукратной олимпийской чемпионки. Участие принимают более 400 юных спортсменов из России и Белоруссии.