Саблистка из Подмосковья Яна Егорян стала победительницей этапа Кубка мира

Сборная России завоевала первое место в командном первенстве этапа Кубка мира по фехтованию в дисциплине «сабля» среди женщин. В состав российской команды вошла подмосковная спортсменка Яна Егорян из Химкинского Центра олимпийских видов спорта, а также представительницы других регионов: Алина Михайлова, Милена Сергеева и Анастасия Шорохова.

Второе место заняла сборная США, а третье — команда из Японии.

Россиянки начали соревнование с победы над сборной Венесуэлы. Затем они одолели команду Венгрии, которая занимала третье место в мировом рейтинге. В четвертьфинале сборная России встретилась с командой Италии, и все решил последний бой, который принес победу российским саблисткам. После этого россиянки обыграли команду Японии и в финале встретились со сборной США.

Яна Егорян и Алина Михайлова сразу же обозначили преимущество сборной России. Во втором круге россиянки выиграли все три боя и в последнем круге довели встречу до победного финиша.

Этап Кубка мира по фехтованию проходил с 25 по 30 марта 2026 года в Ташкенте (Узбекистан).

