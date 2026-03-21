Саблистка из Химок завоевала серебро на международном турнире

Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян поднялась на пьедестал международных соревнований по фехтованию «Московская сабля — 2026» памяти Михаила Бурцева. В турнире приняли участие более 20 команд из России, Белоруссии и Азербайджана.

Спортсменка, представляющая Химки, завоевала серебряную медаль в составе сборной команды «Россия-1». Вместе с ней на пьедестал поднялись Ольга Никитина, Александра и Алина Михайловы. Победу в командном турнире одержала команда «Россия-13», бронзовые медали достались «России-2».

Ранее Яна Егорян также стала бронзовым призером в личных соревнованиях.

«Всем спасибо за поддержку, за кричалки с трибун и вашу энергию! Бронза — не золото, но я умею радоваться каждому результату и чувствовать счастье! Наслаждаюсь каждым моментом на фехтовальной дорожке и в жизни», — поделилась саблистка Яна Егорян.

Спортсмены разыграли четыре комплекта наград — в личных и командных соревнованиях среди мужчин и женщин.

«Двукратная олимпийская чемпионка продолжает радовать болельщиков и прославлять наш округ. Особенно ценно, что Яна не только побеждает сама, но и развивает спорт в Химках: ноябрьский турнир на ее призы стал значимым событием для юных фехтовальщиков», — подчеркнул председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский.

В этом году турнир «Московская сабля» состоялся в 49-й раз.