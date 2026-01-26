Саблистка из Химок Яна Егорян выиграла бронзу на Кубке мира по фехтованию

Этап Кубка Мира по фехтованию проходит в Солт-Лэйк-Сити в США с 19 по 28 января. Бронзовую медаль на соревнованиях выиграла саблистка из Химок Яна Егорян.

В Министерстве физической культуры и спорта Московской области отметили, что после победы на чемпионате мира в прошлом году спортсменка вновь вошла в топ-16 мирового рейтинга.

Это дало Яне Егорян возможность начать состязания на этапе Кубка мира с тура прямого выбывания. Ее соперницами стали участницы из Польши, Узбекистана, Южной Кореи и Франции.

В полуфинале спортсменка из Московской области уступила двукратной чемпионке мира Мисаки Эмуре из Японии и выиграла бронзу.

Также третье место досталось итальянке Микеле Баттистон.