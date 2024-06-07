С винной корочкой и лавандой. Семейная ферма в Шатуре занялась варкой сыра
Семейная ферма в Шатуре наладила производство сыра разных сортов
Юлия и Виктор Сергиенко пять лет назад решили кардинально изменить свою жизнь. Они переехали из российской столицы в деревню в Шатуре и занялись разведением коз.
На сегодняшний день у семьи больше 30 парнокопытных. Все дружелюбные и очень общительные. Посмотреть на вислоухих коз приходят все соседи и даже из города приезжают родители с детьми.
Из молока, в день надои составляют порядка 20 литров, Юлия варит сыр. Для этого она прошла специальное обучение. Готовит рассольные, полутвердые и твердые сорта. Сыры на любой вкус, есть с винной корочкой, плесенью, пажитником, лавандой и даже кофе.
Для традиционной в Шатуре ярмарки Юлия приготовила новинку. Удивлять посетителей будет пивным сыром.
«Сырное зерно после того как готово, отправляется в ванну с темным пивом, лежит там, набирается солодового вкуса, привкуса, потом все это прессуется», — рассказала Юлия.
Ярмарка «Край Мещерский — край богаты» пройдет в Шатуре в седьмой раз. Традиционно в городском округе соберутся фермеры и мастера со всей России.
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