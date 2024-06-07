С винной корочкой и лавандой. Семейная ферма в Шатуре занялась варкой сыра

Юлия и Виктор Сергиенко пять лет назад решили кардинально изменить свою жизнь. Они переехали из российской столицы в деревню в Шатуре и занялись разведением коз.

На сегодняшний день у семьи больше 30 парнокопытных. Все дружелюбные и очень общительные. Посмотреть на вислоухих коз приходят все соседи и даже из города приезжают родители с детьми.

Из молока, в день надои составляют порядка 20 литров, Юлия варит сыр. Для этого она прошла специальное обучение. Готовит рассольные, полутвердые и твердые сорта. Сыры на любой вкус, есть с винной корочкой, плесенью, пажитником, лавандой и даже кофе.

Для традиционной в Шатуре ярмарки Юлия приготовила новинку. Удивлять посетителей будет пивным сыром.

«Сырное зерно после того как готово, отправляется в ванну с темным пивом, лежит там, набирается солодового вкуса, привкуса, потом все это прессуется», — рассказала Юлия.

Ярмарка «Край Мещерский — край богаты» пройдет в Шатуре в седьмой раз. Традиционно в городском округе соберутся фермеры и мастера со всей России.