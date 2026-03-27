С начала СВО подмосковные единороссы направили фронту более 18 тысяч тонн помощи

С начала спецоперации подмосковные единороссы направили фронту более 18 тысяч тонн помощи. В сборе участвуют партактив, волонтерские организации, бизнес и неравнодушные жители.

Из Павловского Посада единороссы направили очередной гуманитарный конвой в зону СВО. В его состав вошли четыре автомобиля, детекторы дронов, спутниковый интернет, тепловизоры, дизельные генераторы, электровелосипеды, автономные отопители, а также стройматериалы для укрепления блиндажей.

Как рассказал депутат местного Совета депутатов, член фракции «Единая Россия» Роман Тикунов, помощь будет доставлена более чем в пятьдесят подразделений.

«Мы серьезно усилили техническую часть: везем мощные усилители сигнала, системы видеоперехвата „Сова“ и автомобили. Важно понимать: за каждой позицией в списке стоят жизни наших бойцов», — отметил Роман Тикунов.

С начала СВО из муниципалитета отправлено более 440 тонн помощи. Поддержка оказана военнослужащим в десятках подразделений.

Мытищинские партийцы доставили подразделениям на Херсонском направлении средства гигиены и медикаменты. Из Жуковского на фронт передали автозапчасти, насосы для воды, инструменты, стройматериалы, маскировочные сети, антидроновые покрывала и посылки из дома.

В доставке груза участвовал депутат местного Совета депутатов от «Единой России» Дмитрий Овчинников.

«Большое спасибо всем, кто помогает фронту. В сборе последней партии участвовали „Жуковский десант“, московская группа „ZOV поможем нашим“, Союз десантников России, сотрудники МФЦ, школы, волонтерские объединения „Жуковяз“ и сотни неравнодушных жителей нашего города»,

– сказал Дмитрий Овчинников.

Только за прошлый год подмосковные единороссы отправили в зону спецоперации свыше пяти тысяч тонн помощи. А всего с начала СВО военным, а также жителям новых и приграничных регионов направили более 18 тысяч тонн грузов. «Единая Россия» продолжает сбор помощи для военных и их семей в каждом городском округе. Присоединиться может любой желающий: адреса и контакты общественных приемных партии доступны на региональном сайте областного отделения.