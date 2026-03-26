С начала года в Подмосковье собрали более 33 тысяч тонн тепличных овощей

В Подмосковье организовано круглогодичное производство свежих овощей. Их выращивают в тепличных комплексах. Только с начала года там собрали урожай более чем в 33,5 тысячи тонн.

В современных теплицах созданы стабильные условия для выращивания овощей круглый год благодаря системам климат-контроля, автоматического регулирования температуры, влажности и освещения.

Как рассказали в региональном Минсельхозе, основную часть урожая традиционно составляют огурцы — с начала года произвели 22,4 тысячи тонн. Также с января собрали более 10,5 тысячи тонн томатов и 509 тонн зеленых культур.

Общая площадь тепличных хозяйств региона превышает 228 гектаров. Так, в теплицах «Агрокультура Групп» из Каширы с начала года собрали 18,4 тонны овощей, в «Луховицких овощах» — 8,3 тонны, а в ООО «Центральный маркет» из Электростали — 3,1 тонны.

В Подмосковье также развивают импортозамещение. В Воскресенске планируют создать первый в стране селекционно-семеноводческий центр, где будут выпускать семена томатов.