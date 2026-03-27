С начала года в Подмосковье родились 60 здоровых детей от матерей с ВИЧ

Женщины с положительным ВИЧ-статусом в Подмосковье успешно вынашивают и рожают здоровых детей. С начала года в больницах региона появились на свет 60 таких ребят.

Как рассказали в региональном Минздраве, будущим матерям с положительным ВИЧ-статусом необходимо обратиться за помощью в Центр по профилактике и борьбе со СПИДом.

«Совместная работа акушерской службы региона и специалистов центра позволяет обеспечивать беременных пациенток с ВИЧ-инфекцией антиретровирусной терапией и сводить к нулю риск передачи вируса от матери к ребенку», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Обследование на ВИЧ необходимо проходить при планировании беременности. При положительном статусе пациентке назначают терапию. На каждом этапе за ней наблюдают специалисты центра. За здоровьем ребенка также пристально следят до 1,5 года, когда можно официально снять диагноз.

По вопросам обследования на ВИЧ можно обратиться в поликлинику, кабинеты анонимного тестирования, а также в Центр по профилактике и борьбе со СПИДом.