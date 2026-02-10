Почти 100 тысяч детей Подмосковья прошли профосмотры врачей с начала года

Дети и взрослые в Подмоковье могут бесплатно проверить здоровье в ходе профосмотра. Их организуют не только в поликлинике, но и в образовательном учреждении, куда выезжают бригады специалистов. С начала года врачи осмотрели почти 100 тысяч детей.

Как рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, профилактику выстраивают в регионе таким образом, чтобы это было удобно для всей семьи.

«Родителям не нужно подстраивать рабочий график или дополнительно вести ребенка в поликлинику — наши медицинские бригады выезжают прямо в школы и детские сады. Если по итогам осмотра требуется дополнительная диагностика, ребенка направляют в поликлинику», — отметила она.

Все данные о пройденном осмотре появляются в личном кабинете на «Госуслугах» в течение 45 дней.