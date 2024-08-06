Почти 240 здоровых детей родились в Подмосковье от матерей с ВИЧ с начала года

Свыше 200 здоровых детей родились в Подмосковье от матерей с ВИЧ с начала года. Этого удалось добиться благодаря правильно подобранной терапии.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, всего от ВИЧ-инфицированных матерей в этом году родились 238 здоровых детей.

Главврач регионального СПИД-Центра Александр Пронин призвал жителей регулярно проходить диагностику, особенно женщин, планирующих беременность.

«Мы призываем всех жителей Подмосковья регулярно проходить диагностику ВИЧ, а особенно женщин только планирующих беременность. Если женщина имеет положительный ВИЧ-статус, но при этом выполняет все рекомендации специалистов нашего центра и принимает терапию, риск передачи вируса от матери к ребенку составляет менее 1%», — сказал он.

При планировании беременности будущим родителям важно пройти обследование на ВИЧ и при положительном результате теста начать антиретровирусную терапию. Беременную на всех этапах наблюдают специалисты, а затем они следят за здоровьем ребенка до 1,5 лет — до снятия диагноза.

Обратиться по вопросам обследования жители могут в поликлинику по месту жительства, в также в кабинеты анонимного тестирования или Центр СПИД. Узнать подробнее можно по ссылке.

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