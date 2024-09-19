Пять новых сервисов появилось на инвестпортале Подмосковья с начала года

Пять новых сервисов запустили на инвестиционном портале Подмосковья с начала года. Они помогают упростить работу компаний малого и среднего бизнеса.

«Это относится как к помощи в различных финансовых вопросах, так и к решению организационных задач. Для комплексных решений мы разрабатываем сервисы, где для достижения одной комплексной цели и фактически в один клик удается „закрыть“ сразу несколько задач», — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, сервис «Виртуальная витрина социальный предпринимателей» позволяет познакомиться с проектами этих компаний.

С помощью фильтра можно выбрать компании и по городскому округу, и по сфере их деятельности.

«Сервис „Промышленное кольцо Подмосковья“ разрабатывался в первую очередь для всех, кто увлечен промышленным туризмом и хочет больше узнать о промышленности региона», — пояснила зампред.

Она добавила, что еще два сервиса, которые упрощают анализ производственной инфраструктуры региона, появились на инвестиционной карте региона.

«Первый — „Карта дорог“ — дает возможность потенциальному инвестору оценить локацию с точки зрения транспортной доступности. Второй назван „Тепловая карта газообеспечения“ и дает возможность потенциальному инвестору оценить локацию с точки зрения газообеспечения», — пояснила она.

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