Пассажиры совершили 870 тысяч поездок на дачных маршрутах в Подмосковье

С апреля в Московской области активно используются сезонные маршруты для перевозки пассажиров к дачным и садовым товариществам. Всего зафиксировано более 870 тысяч операций. В этом году перевозки осуществляются по 31 сезонному маршруту, а еще на 16 маршрутах увеличили количество автобусов.

Мострансавто, подведомственная организация Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО, сообщает, что социальные карты стали наиболее востребованным способом оплаты. С их помощью совершено более 574 тысяч поездок. Банковские карты пассажиры использовали для поездок свыше 180 тысяч раз, а по транспортным картам «Стрелка» и «Тройка» зафиксировано более 116 тысяч оплат.

Среди маршрутов с наибольшим пассажиропотоком — № 43 «Орехово-Зуево (ул. Лапина) – Нефтяник – Новониколаевка» с показателем более 188 тысяч поездок, а также № 27 «Егорьевск – Кочема» (более 98 тысяч операций) и № 26 «Орехово-Зуево – Дрезна» (свыше 96 тысяч трансакций).

На сезонных маршрутах курсируют автобусы малого, среднего и большого класса. Расписание синхронизировано с графиком пригородных электропоездов. Льготные категории граждан могут воспользоваться социальными картами жителя Подмосковья и москвича.