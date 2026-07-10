С начала 2026 года пассажиропоток на маршрутах Мострансавто увеличился на 7%

С начала 2026 года пассажиры совершили более 5,4 миллиона поездок на автобусных маршрутах Мострансавто, которые обеспечивают транспортную связь с аэропортами Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский. Это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Мострансавто обслуживает 16 маршрутов, следующих к воздушным гаваням. Среди них лидером по объему перевозок стал маршрут № 21 «Лобня (м/р Южный) — Шереметьево», где зарегистрировано более 1,4 миллиона поездок. Второе место занимает маршрут № 30 «ст. Домодедово – Аэропорт Домодедово» — свыше 930 тысяч операций. Замыкает тройку самых востребованных маршрут № 308 «Аэропорт Домодедово – Москва (м. Домодедовская)», которым воспользовались более 563 тысяч раз.

Чаще всего пассажиры оплачивали проезд банковскими картами — этим способом воспользовались более 2,4 миллиона раз. По социальным картам было совершено свыше 1,8 миллиона поездок, а с помощью транспортных карт «Стрелка» и «Тройка» зарегистрировано более миллиона трансакций.

При поездках на маршрутах, следующих в аэропорты, действуют единые правила провоза ручной клади и багажа. Размер ручной клади по сумме трех измерений не должен превышать 120 см. Для багажа более крупных размеров (до 180 см по сумме трех измерений) предусмотрена отдельная оплата. Жителям и гостям Московской области необходимо учитывать требования безопасности и комфорта во время поездки. Размещать ручную кладь и багаж на пассажирских местах, в проходах между сиденьями, а также возле входов и выходов из автобуса запрещено.