Более 500 садовых домов перевели в статус жилых в Подмосковье с начала года

С начала 2026 года 585 заявителей воспользовались электронной услугой Министерства имущественных отношений Московской области по переводу садовых домов в жилые. Об этом сообщили в Минмособлимуществе.

«Благодаря электронной услуге „Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом“ поменять статус своего загородного дома на жилой и получить соответствующие преимущества можно, не выходя из дома. В мае такой возможностью воспользовались порядка 100 домовладельцев», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров.

Статус жилого дома дает владельцам ряд преимуществ:

возможность прописки и официального проживания, что позволяет жителям обращаться в ближайшую поликлинику, детский сад или школу;

получение налогового вычета, который возможен исключительно для жилья;

оплата коммунальных услуг по сниженным сельскохозяйственным тарифам;

повышение ликвидности имущества, что позволяет продать объект дороже, чем обычный садовый домик.

Перед подачей заявления необходимо получить техническое заключение о состоянии дома. Если владельцев дома несколько, потребуется нотариальное согласование каждого собственника. Решение принимается местными органами власти в течение 13 рабочих дней. В случае соблюдения всех необходимых требований изменения будут внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Ознакомиться со всеми критериями можно в Постановлении Правительства РФ № 47 от 28 января 2006 года на официальном сайте.