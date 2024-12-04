Свыше 30 тысяч пациентов получили медпомощь в филиале МОНИКИ в Реутове
Консультационно-диагностический центр института открылся в муниципалитете в 2023 году. Кроме жителей городского округа, за консультацией и лечением сюда обращаются и люди из других городов Подмосковья.
Филиал Московского областного научно-исследовательского клинического института посетили глава Реутова Филипп Науменко и председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов. Они пообщались с коллективом центра и обсудили планы на будущее.
В 2025 году планируется привести в порядок после реконструкции теплосети территорию около здания центра, отремонтировать подъездные пути и посадить новые деревья и кустарники, рассказал Филипп Науменко.
Филиал МОНИКИ оснащен современным оборудованием. Здесь работают 20 высококвалифицированных специалистов, которые оказывают медицинскую помощь на
самом высоком уровне. С момента открытия услугами центра воспользовались почти
30 тысяч пациентов.
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