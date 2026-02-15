С 10 февраля вступают в силу поправки в Градостроительный кодекс РФ

С 10 февраля текущего года в Градостроительный кодекс Российской Федерации вносятся важные изменения, касающиеся подготовки проекта межевания территории (ПМТ) для перераспределения земель и участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Эти изменения особенно актуальны для Московской области, где существует потребность в упорядочивании границ и решении накопленных земельных вопросов.

Основное нововведение касается подготовки ПМТ. Теперь проект может быть разработан для устранения таких недостатков, как вклинивание, вкрапливание, изломанность границ, чересполосица и невозможность размещения объектов недвижимости. Это позволит более рационально использовать и охранять земли.

Заявителям Московской области рекомендуется внимательно изучить уже разработанные проекты и изменить цели с учетом вступивших в силу поправок, чтобы избежать отказа в предоставлении услуги.

Также предусматривается однократное перераспределение земель или земельных участков для приведения их в соответствие с критериями максимальных и минимальных размеров, установленными градостроительными регламентами. Площадь исходного частного земельного участка может быть увеличена не более чем на 1000 квадратных метров, а также допускается уменьшение площади при условии соблюдения требований.

Важно обратить внимание на дополнительное требование, внесенное в закон «О государственной регистрации недвижимости». Теперь основанием для приостановления государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав может стать несоответствие размера образуемого или измененного участка установленным требованиям.

Услуга «Принятие решения об утверждении ППТ и/или ПМТ» доступна на региональном портале госуслуг: https://uslugi.mosreg.ru/services/20751.