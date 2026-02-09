С 1 сентября 2025 года за архивными данными по недвижимости будут обращаться в ЦГАМО

С 1 сентября 2025 года для получения архивных сведений о недвижимости, справок об инвентаризационной стоимости и информации о наличии или отсутствии права собственности на территории Московской области по состоянию на 1 января 1998 года необходимо будет обратиться в Центральный государственный архив Московской области (ЦГАМО). Сделать это можно будет через региональный портал государственных услуг по ссылке https://uslugi.mosreg.ru/services/22142.

Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов подчеркнул удобство нового механизма: «Теперь достаточно воспользоваться поиском на сайте регионального портала, введя слово "архив", и вы легко найдете необходимую услугу. Это позволит избежать лишней беготни и сэкономить время заявителей».

Документы понадобятся в различных ситуациях: оформление очереди на получение жилья или земельного участка, приватизация имущества, регистрация прав собственности, сделки купли-продажи недвижимости, оформление наследственного дела и прочее. Для подачи электронного запроса потребуется авторизоваться на региональном портале с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

После выбора цели запроса нужно будет заполнить специальную форму и приложить подтверждающие документы. Готовые справки поступят непосредственно в личный кабинет пользователя.