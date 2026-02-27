С 1 марта 2026 года начнется прием заявлений на охоту в Подмосковье

С 1 марта 2026 года охотники смогут подавать заявления на получение разрешений для добычи определенных видов птиц в общедоступных охотничьих угодьях Московской области.

Среди доступных для охоты видов: * селезни уток (добыча самок весной запрещена); * гуси; * вальдшнеп на вечерней тяге; * серая ворона; * самцы глухаря и тетерева на току — только в Шатурских общедоступных охотничьих угодьях.

Заявление на получение разрешения можно подать через региональный портал Госуслуг по ссылке: [https://uslugi.mosreg.ru/services/919](https://uslugi.mosreg.ru/services/919).

Важно учитывать сроки охоты: * охота на селезней с использованием живых подсадных уток разрешена с 20 марта по 10 мая 2026 года; * охота на селезней без подсадных уток, а также на гусей и вальдшнепа проходит в разных охотничьих угодьях в апреле; * охота на глухарей и тетеревов разрешена только в Шатурских общедоступных охотничьих угодьях с 11 апреля по 20 апреля 2026 года.

Управление государственного охотничьего контроля (надзора) Комитета лесного хозяйства Московской области призывает охотников соблюдать установленные нормы и Правила охоты.