Росреестр Подмосковья напомнил о внесении сведений о границах участков в ЕГРН

С 1 марта 2025 года вступят в силу изменения, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.2024 № 487-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Теперь совершить сделку с земельным участком можно будет только в том случае, если его границы внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Также будет невозможно поставить на кадастровый учет или оформить права на здание, сооружение или объект незавершенного строительства, расположенные на земельном участке с неустановленными границами.

Чтобы проверить, установлены ли границы земельного участка, собственники могут запросить выписку из ЕГРН. Это можно сделать через сайт Росреестра или в любом офисе МФЦ в электронном или бумажном виде. Также проверить наличие или отсутствие сведений о границах земельного участка можно с помощью публично кадастровой карты на портале «Национальная система пространственных данных».

Если границы не установлены, для выполнения кадастровых работ можно воспользоваться сервисом Электронная платформа кадастровых работ (ЭПКР). Сервис позволяет подать заявку на подготовку межевого плана, технического плана или акта обследования. Через сервис можно самостоятельно выбрать кадастрового инженера и заключить с ним договор подряда. Инженер подготовит межевой план с данными о характерных точках границы земельного участка.

Воспользоваться платформой можно через личный кабинет ЭПКР по ссылке, с помощью Госуслуг или на официальном сайте Росреестра.

«Уточнение границ земельного участка — важная процедура, направленная на формирование достоверных сведений в Едином государственном реестре недвижимости. Актуальные данные о границах необходимы при распоряжении землей, строительстве и защите прав собственников. Своевременное проведение кадастровых работ позволяет гражданам уверенно распоряжаться своей недвижимостью», — отметил заместитель начальника территориального отдела № 2 Антон Рыбников.