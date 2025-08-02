Рысистые бега прошли на ипподроме в Раменском

На ипподроме в Раменском прошли финальные соревнования по рысистым бегам. В восьми заездах выступали самые сильные и выносливые лошади.

В каждом заезде соревновались до десяти голов, разделенных по возрасту и породе. Для них организовали дистанции на 1600 и 2400 метров. На бега приехали участники со всей России.

«Соперники у нас были очень сильные — это лучшие 10 лошадей страны. Поэтому ни секунды расслабиться не было возможности, ехали на силу, все получилось. Мы результатом нашей лошади более чем довольны», — сказала участница из Ульяновска Ирина Котлякова.

Главный приз дерби забрал мастер-наездник Владимир Греханов. Другим выступающим также удалось поставить личные рекорды.

«Теоретически принять участие в этом розыгрыше могла любая лошадь, пробилось только 10 счастливчиков. Они уже вошли в историю», — сказал старший научный сотрудник ФГБНУ «ВНИИ Коневодства» Михаил Стародумов.