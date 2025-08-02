Рысистые бега прошли на ипподроме в Раменском
На ипподроме в Раменском прошли финальные соревнования по рысистым бегам. В восьми заездах выступали самые сильные и выносливые лошади.
В каждом заезде соревновались до десяти голов, разделенных по возрасту и породе. Для них организовали дистанции на 1600 и 2400 метров. На бега приехали участники со всей России.
«Соперники у нас были очень сильные — это лучшие 10 лошадей страны. Поэтому ни секунды расслабиться не было возможности, ехали на силу, все получилось. Мы результатом нашей лошади более чем довольны», — сказала участница из Ульяновска Ирина Котлякова.
Главный приз дерби забрал мастер-наездник Владимир Греханов. Другим выступающим также удалось поставить личные рекорды.
«Теоретически принять участие в этом розыгрыше могла любая лошадь, пробилось только 10 счастливчиков. Они уже вошли в историю», — сказал старший научный сотрудник ФГБНУ «ВНИИ Коневодства» Михаил Стародумов.
Перед каждым стартом на ипподроме поливали и выравнивали грунт специальные машины с водой, чтобы лошади смогли отталкиваться от влажной земли. Это также снижало нагрузку на суставы животных.
Бега на Раменском ипподроме проходят по субботам регулярно до межсезонья. Вход свободный. Каждый желающий может не только полюбоваться красотой лошадей, но и посетить экскурсионные программы.