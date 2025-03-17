Рыбоводное хозяйство восстановят в Шатуре к 2031 году

Рыбоводное хозяйство полного цикла «Шатурский» в Подмосковье восстановят к 2031 году. В проект инвестируют около 60 миллионов рублей.

Соглашение о реализации проекта заключили правительство Московской области и агрофирма «Рыбхоз Шатурский».

Доля региона в общем объеме экспорта охлажденной рыбы в России в прошлом году составила 37%. Чаще всего продукцию поставляли в Белоруссию, Узбекистан и Казахстан.

«Реализация инвестпроекта увеличит производственные мощности региона. Так, в рамках первого этапа планируется восстановление и зарыбление 98 гектаров прудов, что позволит производить 70 тонн рыбы в год», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В рамках второго этапа заселят еще 210 гектаров прудов, что позволит получать еще 150 тонн рыбы ежегодно.

Минсельхозпрод Московской области уточнил, что восстановленное рыбоводное хозяйство займется производством карпа, щуки, судака, стерляди, сома, форели, белого амура, а также будет перерабатывать рыбы и продавать ее.

Объект введут в эксплуатацию в I квартале 2031 года. Проект позволит создать для жителей Шатуры более 30 рабочих мест.