Рыбоводное хозяйство восстановят в Шатуре к 2030 году

Реализация масштабного проекта по модернизации рыбоводного хозяйства «Шатурский» начинается в Подмосковье. К 2030 году планируется ввести в эксплуатацию около 200 гектаров прудов после их реконструкции, восстановить гидромелиоративную систему и построить инфраструктуру.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что для реализации проекта предприятию предоставят в аренду два земельных участка площадью более 568 гектаров. Инвесторы планируют реконструкцию рыбоводного хозяйства, а также строительство инкубационного и производственного цехов, холодных складов, столовой, научно-просветительских центров. Это позволит обеспечить 150 тонн товарной рыбы в год.

На предприятии собираются выращивать карпов, карасей, щук и осетров.

Деятельность хозяйства остановилась около 10 лет назад, из-за чего 90% прудовых фондов и гидросистем требуют модернизации. Полное восстановление фермы планируется выполнить до конца 2030 года.

В Министерстве имущественных отношений Московской области напомнили, что фермеры могут получить землю в безвозмездное пользование по программе «Подмосковные 10 гектаров». Выбрав нужный участок, заявитель может обратиться на региональный портал госуслуг и подать заявку.

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