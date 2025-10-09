Рыбоводное хозяйство восстановят в Шатуре до 2031 года

В Шатуре планируют восстановить рыбоводное хозяйство. Соответствующее соглашение было подписано в рамках проходящей с 8 по 11 октября агропромышленной выставки «Золотая осень — 2025».

Договор заключили министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных и генеральный директор агрофирмы «Рыбхоз Шатурский».

Общий объем инвестиций в проект составит 60 миллионов рублей. Планируется, что производственная мощность обновленного предприятия достигнет 30 тонн рыбопосадочного материала, 150 тонн товарной рыбы и 150 голов племенного стада в год.

Проект направлен на полное восстановление исторического хозяйства «Шатурский», которое было основано еще в 1959 году.

В рамках работ специалисты реконструируют и введут в эксплуатацию около 200 гектаров прудов, восстановят гидромелиоративную систему на площади 261 гектар, построят современную инфраструктуру, в том числе инкубационный цех, а также пространства для доращивания молоди и переработки рыбы.

Восстановление рыбоводного хозяйства запланировано на период с 2025 по 2031 год. Для этой цели уже предоставили участок общей площадью почти 570 гектаров.

«Мы подписали девять соглашений на полях выставки „Золотая осень — 2025“ на общую сумму шесть миллиардов рублей. Каждое из них способствует развитию цифровых решений в АПК Подмосковья. Все внедряемые инновации — это технологии будущего. Мы со своей стороны будем помогать компаниям реализовывать эти проекты», — отметил Сергей Двойных.