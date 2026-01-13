Рыболовскую среднюю школу в деревне Морозово отремонтируют в 2026 году
Капитальный ремонт Рыболовской средней школы продолжается в деревне Морозово в Раменском муниципальном округе. Строители завершили демонтажные работы на 50%.
Специалисты приступят к отделке помещений уже в ближайшее время.
В рамках ремонта запланировали обновление кровли, фасада и входных групп, замену инженерных систем, а также сантехники.
В Министерстве строительного комплекса Подмосковья уточнили, что позже в школе установят современные мебель и оборудование.
Работы проводят по государственной программе в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети».
Обновленную школу планируют открыть 1 сентября текущего года.